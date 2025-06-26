Роналду официально продлил контракт с Ан-Насром

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду окончательно определился с будущим. Форвард продолжит выступления за аравийский Ан-Наср, сообщает официальный X клуба.

Бомбардир заключил 2-летний договор с грандом. Грядущий сезон станет третьим полным для него в Саудовской Аравии. Пока Роналду завоевал один трофей с Ан-Насром – Клубный кубок арабских чемпионов-2023.

القصـة تستمـر مع قائد النصر التاريخي ...#النصر_إلى_الابد 💛 pic.twitter.com/NAVRJTvLEn — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) June 26, 2025

В общей сложности португалец сыграл 105 поединков за столичный клуб, в которых оформил 93 гола. Ранее он защищал цвета английского Манчестер Юнайтед, туринского Ювентуса, мадридского Реала и лиссабонского Спортинга.

Кстати, накануне Ан-Наср уволил с должности тренера Стефано Пиоли.

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