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Футбол

Роналду официально продлил контракт с Ан-Насром

Пятикратный обладатель Золотого мяча останется на Ближнем Востоке.
26 июня, 16:44       Автор: Антон Федорцив
Криштиану Роналду / ФК Ан-Наср
Криштиану Роналду / ФК Ан-Наср

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду окончательно определился с будущим. Форвард продолжит выступления за аравийский Ан-Наср, сообщает официальный X клуба.

Бомбардир заключил 2-летний договор с грандом. Грядущий сезон станет третьим полным для него в Саудовской Аравии. Пока Роналду завоевал один трофей с Ан-Насром – Клубный кубок арабских чемпионов-2023.

В общей сложности португалец сыграл 105 поединков за столичный клуб, в которых оформил 93 гола. Ранее он защищал цвета английского Манчестер Юнайтед, туринского Ювентуса, мадридского Реала и лиссабонского Спортинга.

Кстати, накануне Ан-Наср уволил с должности тренера Стефано Пиоли.

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