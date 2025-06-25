Роналду остался без главного тренера

Ан-Наср объявил об отставке главного тренера Стефано Пиоли.

С 25 июня итальянский специалист и его штаб более не будут работать с первой командой.

Напомним, что Пиоли возглавил саудовский клуб в сентябре 2024 года. Под его руководством Ан-Наср финишировал третьим в чемпионате и не завоевал ни одного титула.

Пиоли, вероятно, в ближайшее время возглавить Фиорентину, а тем временем саудовский клуб будет искать себе нового специалиста.

Ранее также сообщалось, что Ан-Наср близок к продлению контракта с Криштиану Роналду.

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