Роналду близок к продлению контракта со своим нынешним клубом

Сделка о подписании нового договора с Ан-Насром находится на финальной стадии.

Нападающий саудовского Ан-Насра Криштиану Роналду продолжит выступления за свою нынешнюю команду.

Как сообщает журналист Николо Скира, за последние недели 40-летний португалец получил предложения от нескольких клубов, но принял решение остаться в Саудовской Аравии.

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По информации источника, сделка о подписании нового контракта между Роналду и Ан-Насром находится на завершающей стадии. Португальский нападающий продлит договор еще на один сезон - до лета 2026 года.

Действующий контракт игрока заканчивается 30 июня.

Напомним, что Роналду выступает за Ан-Наср с 2023 года. В минувшем сезоне он записал на свой счет 35 голов и четыре результативных передачи в 41 матче в составе саудовской команды.

Ранее Роналду поразмыслил о завершении карьеры после победы в Лиге наций.

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