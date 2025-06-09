Роналду раскрыл место продолжения карьеры

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду объявил, где продолжит профессиональную карьеру. Нападающий останется в аравийском Ан-Насре, сообщает A Bola.

"Будущее? Ничего не изменится. Ан-Наср? Да", – лаконично заявил Роналду.

Португалец перебрался в аравийский гранд 2,5 года назад. С тех пор он провел 105 матчей во всех турнирах, в которых оформил 93 гола. Роналду выиграл Клубный кубок арабских чемпионов-2023 и дважды стал самым лучшим бомбардиром чемпионата.

Напомним, ранее Роналду оценил триумф Португалии в Лиге наций 2024/25.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!