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Футбол

Роналду раскрыл место продолжения карьеры

Триумфатор Лиги наций определился с клубом.
Сегодня, 11:53       Автор: Антон Федорцив
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду объявил, где продолжит профессиональную карьеру. Нападающий останется в аравийском Ан-Насре, сообщает A Bola.

"Будущее? Ничего не изменится. Ан-Наср? Да", – лаконично заявил Роналду.

Португалец перебрался в аравийский гранд 2,5 года назад. С тех пор он провел 105 матчей во всех турнирах, в которых оформил 93 гола. Роналду выиграл Клубный кубок арабских чемпионов-2023 и дважды стал самым лучшим бомбардиром чемпионата.

Напомним, ранее Роналду оценил триумф Португалии в Лиге наций 2024/25.

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