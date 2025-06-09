Роналду оценил триумф Португалии в Лиге наций

Культовый нападающий Криштиану Роналду приложился к успеху сборной Португалии в Лиге наций 2024/25. После победы над Испанией он прокомментировал завоевание трофея, сообщает Marca.

Читай также: Португалия обыграла Испанию в финале Лиги наций

"Я очень счастлив. Прежде всего за это поколение, оно заслуживало титул. Победить для Португалии – это что-то особенно. У меня много титулов, но нет ничего лучше, чем победа для своей страны.

Слезы и ощущение исполненного долга... Это отлично. Это наша нация. Мы маленький народ, но с большой амбицией. Я жил во многих странах, играл за разные клубы, но когда говорят о Португалии – это особое чувство. Быть капитаном этого поколения – это гордость. Победа в финале – всегда вершина для национальной команды", – заявил Роналду.

Сборная Португалии завоевала третий трофей истории. Триумф на Евро-2016 и две победы в Лиге наций состоялись в эпоху Роналду. Статистика форварда в национальной команде – 221 матч, 138 голов.

Тем временем бомбардир испанской Барселоны Роберт Левандовски отказался от выступлений за сборную Польши.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!