Португалия - Испания: Обзор и результат матча Лиги наций 08.06.2025

В рамках финала Лиги наций Испания сыграла с Португалией.

Первый тайм матча прошел «на встречных курсах». Команды показали высокую интенсивность и интересный футбол.

Счет открыл Мартин Зубименди. Хавбек подкараулил ошибку Диогу Кошты и отправил мяч в сетку ворот.

Менее чем за 10 минут Нуну Мендеш сильным ударом в нижний дальний угол ворот восстановил паритет в счете.

«Под занавес» первой 45-минутки подопечные Луиса де ла Фуэнте снова вышли вперед. Автором мяча стал Микель Оярсабаль.

После перерыва скорости значительно спали, но еще один мяч зрители увидели. Его автором стал Криштиану Роналду.

Однако, до конца Роналду не доиграл. В последние минуты основного времени Криштиану получил травму и вместо него вышел Гонсалу Рамуш.

В дополнительное время команды не забивали, а в серии пенальти все решили удары Альваро Мораты и Рубена Невеша

Попытку испанца отразил вышеупомянутый Кошта, а вот португалец не промахнулся и принес своей команде трофей.

Португалия - Испания 2:2 (пен 5:4)

Голы: Мендеш, 29, Роналду, 61 - Зубименди, 21, Оярсабаль, 45

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!