iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Левандовски приостановил выступления за сборную из-за конфликта с тренером

Михал Пробеж лишил Роберта капитанской повязки.
Сегодня, 23:21       Автор: Василий Медвидь
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

Нападающий Барселоны Роберт Левандовски высказался о своих взаимоотношениях с тренером сборной Польши Михалом Пробжеем.

По словам нападающего, он приостанавливает выступления за «кадру» из-за конфликта с Пробжеем и не будет играть за национальную команду, пока Михал является ее тренером.

"Принимая во внимание обстоятельства и потерю доверия к наставнику сборной Польши, я решил до тех пор, пока он является тренером, отказаться от игры в сборной Польши.

Я надеюсь, что мне еще выпадет возможность сыграть для лучших болельщиков в мире», - написал Левандовски в Instagram.

Пробєж лишил Роберта капитанской повязки после его отказа играть в матчах против Молдовы и Финляндии из-за физической и психологической усталости.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Роберт Левандовски

Статьи по теме

Ямал - автор лучшего гола сезона Лиги Чемпионов-2024/25 Ямал - автор лучшего гола сезона Лиги Чемпионов-2024/25
Барселона намерена подписать вингера Баварии Барселона намерена подписать вингера Баварии
УЕФА назвал команду сезона Лиги чемпионов с доминированием ПСЖ УЕФА назвал команду сезона Лиги чемпионов с доминированием ПСЖ
Гуллит спрогнозировал следующего обладателя Золотого мяча Гуллит спрогнозировал следующего обладателя Золотого мяча

Видео

Канада - Украина 4:2 обзор матча и видео голов
Канада - Украина 4:2 обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" сыграют с Канадой в товарищеском турнире
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: отборочные матчи на чемпионат мира
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: ПСЖ обвалил коэффициент фаворита на приз
просмотров

Последние новости

Европа23:21
Левандовски приостановил выступления за сборную из-за конфликта с тренером
Европа23:02
Португалия - Испания: Видео голов и обзор финала Лиги наций 08.06.2025
Европа22:49
Мендеш отличился дебютным голом за Португалию в финале Лиги наций
Теннис22:18
Синнер и Алькарас побили рекорд Ролан Гаррос
Теннис22:04
Ролан Гаррос (ATP): Алькарас победил Синнера в невероятном матче
Лига наций22:00
Португалия - Испания: онлайн-трансляция финала Лиги наций
Теннис21:57
Алькарас в невероятном стиле одолел Синнера в финале Ролан Гаррос
Европа21:24
Реал перехватил аргентинского вундеркинда у ПСЖ
Европа20:59
Саудовский топ-клуб определился с альтернативой Осимхену
Европа20:45
Легенда сборной Италии может сменить Спаллетти
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK