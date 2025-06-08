Левандовски приостановил выступления за сборную из-за конфликта с тренером

Нападающий Барселоны Роберт Левандовски высказался о своих взаимоотношениях с тренером сборной Польши Михалом Пробжеем.

По словам нападающего, он приостанавливает выступления за «кадру» из-за конфликта с Пробжеем и не будет играть за национальную команду, пока Михал является ее тренером.

"Принимая во внимание обстоятельства и потерю доверия к наставнику сборной Польши, я решил до тех пор, пока он является тренером, отказаться от игры в сборной Польши.

Я надеюсь, что мне еще выпадет возможность сыграть для лучших болельщиков в мире», - написал Левандовски в Instagram.

Пробєж лишил Роберта капитанской повязки после его отказа играть в матчах против Молдовы и Финляндии из-за физической и психологической усталости.

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