Роналду поразмыслил о завершении карьеры после победы в Лиге наций

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду голом приложился к триумфу в Лиге наций. После победы над Испанией нападающий высказался о возможном завершении карьеры.

"Вы же знаете, сколько мне лет. Очевидно, что я ближе к концу, чем к началу.

Но я обязан наслаждаться каждым моментом. Если я не получу серьезную травму, я буду продолжать", – привел слова Роналду инсайдер Фабрицио Романо в X.

Португалец дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 2002/03. С того времени на клубном уровне форвард провел 1060 матчей, в которых забил 800 мячей. Еще 138 голов Роналду записал в актив в составе национальной команды.

К слову, защитник французского ПСЖ Нуну Мендеш отличился премьерным голом за Португалию.

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