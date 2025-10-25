iSport.ua
Месси обновил голевой рекорд МЛС

Аргентинец переписал историю лиги.
Сегодня, 11:53       Автор: Антон Федорцив
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий Лионель Месси приложился к победе Интера Майами над Нэшвиллом (3:1) в первом раунде плей-офф МЛС. Лидер "цапель" оформил дубль.

Ветеран обновил рекорд лиги по числу голов за календарный год. Теперь в активе Месси 39 мячей. До сих пор сорекордсменами МЛС были габонец Денис Буанга и мексиканский нападающий Карлос Вела (по 38 голов).

Месси сможет обновить достижение 1 ноября. Интер Майами во второй раз встретится с Нэшвиллом в 1-м раунде плей-офф лиги. Серия продлится до двух побед одной из команд.

Напомним, ранее Месси подписал новый контракт с Интером Майами.

