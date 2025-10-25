Месси обновил голевой рекорд МЛС
Нападающий Лионель Месси приложился к победе Интера Майами над Нэшвиллом (3:1) в первом раунде плей-офф МЛС. Лидер "цапель" оформил дубль.
Ветеран обновил рекорд лиги по числу голов за календарный год. Теперь в активе Месси 39 мячей. До сих пор сорекордсменами МЛС были габонец Денис Буанга и мексиканский нападающий Карлос Вела (по 38 голов).
🚨 NEW RECORD:— Exclusive Messi (@ExclusiveMessi) October 25, 2025
Lionel Messi has now scored the MOST goals for an MLS club in a calendar year:
1️⃣ 39 ⚽️: Lionel Messi 🔥🆕🔥
2️⃣ 38 ⚽️: Dénis Bouanga
3️⃣ 38 ⚽️: Carlos Vela
4️⃣ 35 ⚽️: Josef Martínez
5️⃣ 33 ⚽️: Josef Martínez
Reminder he’s 38 and has more playoff games to play 👀 pic.twitter.com/A7btU11Pq3
Месси сможет обновить достижение 1 ноября. Интер Майами во второй раз встретится с Нэшвиллом в 1-м раунде плей-офф лиги. Серия продлится до двух побед одной из команд.
Напомним, ранее Месси подписал новый контракт с Интером Майами.
