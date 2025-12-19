iSport.ua
НХЛ: Эдмонтон обыграл Бостон, Вашингтон разгромил Торонто

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:30       Автор: Валентина Чорноштан
Даллас Старз / Getty Images
Даллас Старз / Getty Images

В ночь на пятницу, 19 декабря, прошел очередной день регулярного сезона НХЛ. В рамках программы вечера сыграли десять поединков.

Результаты матчей НХЛ за 19 декабря

Бостон – Эдмонтон 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Вашингтон – Торонто 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Коламбус – Миннесота 2:5 (1:0, 1:2, 0:3)

Монреаль – Чикаго 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

Оттава – Питтсбург 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Тампа-Бэй – Лос-Анджелес 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Баффало – Филадельфия 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

Сент-Луис – Рейнджерс 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:1 ОТ)

Калгари – Сиэтл 4:2 (0:0, 1:2, 3:0)

Сан-Хосе – Даллас 3:5 (0:2, 2:2, 1:1)

