НХЛ: Эдмонтон обыграл Бостон, Вашингтон разгромил Торонто
Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
В ночь на пятницу, 19 декабря, прошел очередной день регулярного сезона НХЛ. В рамках программы вечера сыграли десять поединков.
Результаты матчей НХЛ за 19 декабря
Бостон – Эдмонтон 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Вашингтон – Торонто 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
Коламбус – Миннесота 2:5 (1:0, 1:2, 0:3)
Монреаль – Чикаго 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)
Оттава – Питтсбург 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Тампа-Бэй – Лос-Анджелес 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Баффало – Филадельфия 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)
Сент-Луис – Рейнджерс 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:1 ОТ)
Калгари – Сиэтл 4:2 (0:0, 1:2, 3:0)
Сан-Хосе – Даллас 3:5 (0:2, 2:2, 1:1)
