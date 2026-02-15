iSport.ua
Один из лидеров Ювентуса может перебраться в АПЛ

Бремер может оказаться в одном из английских клубов.
Сегодня, 18:22       Автор: Андрей Безуглый
Бремер / Getty Images
Бремер / Getty Images

Защитник Ювентуса Бремер может покинуть команду летом, пишет calciomercato.

На ближайшее трансферное окно 28-летний бразилец стал целью для двух английских грандов.

Челси и Ливерпуь готовы будут выложить солидные деньги за Бремера. Ювентус предпочел бы сохранить игрока, что только увеличит сумму сделки.

Издание предполагает, что суммы около 70 млн евро будет достаточно, чтобы переубедить руководство туринцев.

В текущем сезоне Бремер провел 19 матчей, отличившись тремя голами и двумя передачами.

Ранее также сообщалось, что лидер Милана может перейти в АПЛ.

