Ювентус потерял ведущего защитника

Центрбек попал в лазарет "бьянконери".
Вчера, 22:22       Автор: Антон Федорцив
Бремер / Getty Images
Бремер / Getty Images

Туринский Ювентус подтвердил повреждение бразильца Бремера. Защитник получил травму левого колена, сообщает официальный сайт клуба.

Медицинская служба "Старой синьоры" диагностировала у центрбека разрыв мениска. Бремера ждет селективная артроскопическая менискэктомия. В настоящее время сроки реабилитации бразильца неизвестны.

В нынешнем сезоне Бремер сыграл 5 матчей во всех турнирах, в которых оформил 2 результативных передачи. Почти всю прошлую кампанию защитник пропустил из-за тяжелой травмы. Тогда он порвал "кресты".

Тем временем миланский Интер положил глаз на вратаря мадридского Реала Андрея Лунина.

