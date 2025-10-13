Ювентус потерял ведущего защитника

Туринский Ювентус подтвердил повреждение бразильца Бремера. Защитник получил травму левого колена, сообщает официальный сайт клуба.

Медицинская служба "Старой синьоры" диагностировала у центрбека разрыв мениска. Бремера ждет селективная артроскопическая менискэктомия. В настоящее время сроки реабилитации бразильца неизвестны.

В нынешнем сезоне Бремер сыграл 5 матчей во всех турнирах, в которых оформил 2 результативных передачи. Почти всю прошлую кампанию защитник пропустил из-за тяжелой травмы. Тогда он порвал "кресты".

Тем временем миланский Интер положил глаз на вратаря мадридского Реала Андрея Лунина.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!