Лунин может продолжить карьеру в топ-клубе Италии

Миланский клуб может подписать украинца, если попрощается со своим голкипером.
Сегодня, 14:17       Автор: Василий Войтюк
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин может продолжить свою карьеру в итальянской Серии А, сообщает Bologna Sport News.

Интер намерен усилить свою вратарскую линию в январе и рассматривает вариант с украинцем.

По данным источника, в январе Интер может попрощаться с швейцарским ветераном Яном Зоммером и попытаться заменить его 26-летним Луниным.

Также отмечается, что вряд ли Интер будет пытаться подписать игрока, если Зоммер все же останется в команде. В этом сезоне Лунин совершенно не играет в официальных матчах, но отыграл товарищеский поединок на прошлой неделе.

