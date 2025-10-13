Лунин может продолжить карьеру в топ-клубе Италии

Миланский клуб может подписать украинца, если попрощается со своим голкипером.

Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин может продолжить свою карьеру в итальянской Серии А, сообщает Bologna Sport News.

Интер намерен усилить свою вратарскую линию в январе и рассматривает вариант с украинцем.

По данным источника, в январе Интер может попрощаться с швейцарским ветераном Яном Зоммером и попытаться заменить его 26-летним Луниным.

Также отмечается, что вряд ли Интер будет пытаться подписать игрока, если Зоммер все же останется в команде. В этом сезоне Лунин совершенно не играет в официальных матчах, но отыграл товарищеский поединок на прошлой неделе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!