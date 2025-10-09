iSport.ua
Лунин отыграл полный матч за Реал во время международной паузы

Команда украинца одержала победу.
9 октября, 08:58       Автор: Василий Войтюк
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин, который не был вызван в национальную команду на октябрьские матчи, провел полный поединок за основной состав мадридского Реала проти Реал Кастильи.

Первая команда "королевского клуба" одержала победу 2:1.

Голами за основной состав отметились Джуд Беллингем (продолжающий набирать форму после травмы) и юный форвард Эндрик, который практически не имеет игровой практики. 

Напомним, что в официальных матчах за Реал Лунин в этом сезоне еще не играл. Реал в настоящее время лидирует в Ла Лиге, опережая Барселону на два очка. Следующий официальный матч "сливочные" проведут 19 октября в гостях против Гетафе.

