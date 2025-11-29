iSport.ua
Дубль Йылдыза принес Ювентусу три очка

Турок продолжает приносить результат.
Вчера, 20:55       Автор: Андрей Безуглый
Кенан Йылдыз / Getty Images
Кенан Йылдыз / Getty Images

В субботу, 29 ноября, Ювентус принимал дома Кальяри в рамках 13-го тура Серии А.

Гости сразу начали с нескольких отличных атак, и Ювентус не скоро сумел найти, чем на них ответить. Но к тому времени Эспозито открыл счет.

Сразу же в ответной атаке Йылдыз получил отличный пас и без шансов для кипера сравнял счет. Почти сразу Влахович мог выводить туринцев вперед, но на удар серба Каприле уже среагировал. Но еще до конца тайма Йылдыз нашел еще один шанс и оформил дубль.

Во втором тайме игра была борее равная, но хозяевам не было уже куда спешить. Потому каждая удачная атака была просчитанной и размеренной, и только уверенная игра кипера гостей помогла Кальяри покинуть Турин без разгрома.

Ювентус - Кальяри 2:1
Голы: Йылдыз,27, 45+1 - Эспозито, 26

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус кальяри

