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Ключевой игрок Ювентуса больше не сыграет в этом сезоне

Бремер получил тяжелую травму в матче Лиги чемпионов.
Сегодня, 18:18
Бремер / Getty Images
Бремер / Getty Images

Туринский Ювентус будет вынужден играть в этом сезоне без лидера своей защиты.

Как сообщает приближенный к «зебрам» журналист Мирко Николино, бразильский центрбек Глейсон Бремер получил травму крестообразной связки и мениска. Он будет отсутствовать чуть больше полугода.

В ближайшие дни футболисту проведут операцию, после которой он сможет начать длительный процесс реабилитации.

Ювентус не планирует выходить на рынок свободных агентов в связи с травмой защитника и будет обходиться внутренними ресурсами, в частности, универсальностью Данило, Пьера Калюлю и Артура Кабаля.

Напомним, ранее сообщалось, что Ювентус определился с будущим Поля Погба, которого дисквалифицировали на четыре года.

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