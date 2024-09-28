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В Ювентусе определились с будущим Погба

Поль отбывает длительную дисквалификацию за допинг.
Сегодня, 11:39
Поль Погба / Getty Images
Поль Погба / Getty Images

Французский полузащитник Поль Погба, контракт которого принадлежит туринскому Ювентусу, отбывает длительную дисквалификацию за употребление допинга.

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Как сообщает издание Tuttomercatoweb, руководство туринцев склоняется к варианту прекращения отношений с французом, поскольку считает, что дисквалификация Погба вряд ли будет аннулирована.

Стоит отметить, что нынешний контракт Погба с Ювентусом рассчитан до лета 2026 года.

Напомним, Поля Погба дисквалифицировали за допинг.В феврале этого года суд подтвердил решение об отстранении футболиста к четырем годам. Погба подал апелляцию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: поль погба ФК Ювентус

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