Погба - о своей дисквалификации: Все кончено. Меня больше не существует

Поль считает, что отстранение от футбола забрало у него все, что было.

Экс-полузащитник Ювентуса и сборной Франции Поль Погба поделился мыслями о своей 4-летней дисквалификации от футбола.

По словам Погба, отстранение морально уничтожило его.

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"Все кончено, меня больше не существует. Я больше не знаю, кто я.

Футбол был моей жизнью, моей страстью. Теперь такое ощущение, будто я потерял себя. Все, чего я достиг в своей профессиональной карьере, у меня отобрали", - цитирует Поля The Guardian.

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