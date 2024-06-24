Погба - о своей дисквалификации: Все кончено. Меня больше не существует
Поль считает, что отстранение от футбола забрало у него все, что было.
Экс-полузащитник Ювентуса и сборной Франции Поль Погба поделился мыслями о своей 4-летней дисквалификации от футбола.
По словам Погба, отстранение морально уничтожило его.
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"Все кончено, меня больше не существует. Я больше не знаю, кто я.
Футбол был моей жизнью, моей страстью. Теперь такое ощущение, будто я потерял себя. Все, чего я достиг в своей профессиональной карьере, у меня отобрали", - цитирует Поля The Guardian.
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