Аллегри - о бане Погба: Футбол теряет выдающегося игрока

Массимилиано Аллегри прокомментировал отстранение Поля Погба.

Напомним, французский хавбек получил четырехлетний бан за употребление допинга.

По мнению тренера Ювентуса, бан Погба - большая потеря для всего футбола из-за того таланта и умений, которыми обладает Поль.

"Я написал ему сообщение два дня назад. По-человечески мне очень жаль его, как и с футбольной точки зрения. Этот вид спорта теряет выдающегося игрока, которого трудно найти, и которого я имел удовольствие тренировать.

Вдобавок к этому, Поль очень хороший человек", - приводит слова Аллегри ESPN.

Ранее бан француза прокомментировал также Дидье Дешам.

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