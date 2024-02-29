Тренер сборной Франции отреагировал на дисквалификацию Погба

Наставник команды не верит в обвинения в адрес своего подопечного.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на дисквалификацию хавбека Ювентуса Поля Погба.

"Я ни на секунду не могу представить, что у Поля было намерение или желание принимать допинг. Я, конечно же, не могу оставаться равнодушным к его горю, учитывая его достижения в сборной и наши взаимоотношения.

Его ситуация печалит меня, и я всем сердцем надеюсь, что ее можно разрешить. Во всяком случае, я хочу в это верить".

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"Есть факты и то, что показывают две взятые пробы. Наличие гормона не вызывает сомнений. Проблема есть, и Полю предстоит еще одна битва, чтобы защитить себя в CAS и убедить судей в том, что он не принимал запрещенные препараты сознательно", – сказал француз в интервью L’Équipe.

Напомним, Погба сдал положительную допинг-пробу в августе 2023 года и повторный тест на запрещенные вещества футболист также провалил.

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