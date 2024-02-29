iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тренер сборной Франции отреагировал на дисквалификацию Погба

Наставник команды не верит в обвинения в адрес своего подопечного.
Вчера, 21:50
Дидье Дешам / Getty Images
Дидье Дешам / Getty Images

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на дисквалификацию хавбека Ювентуса Поля Погба.

"Я ни на секунду не могу представить, что у Поля было намерение или желание принимать допинг. Я, конечно же, не могу оставаться равнодушным к его горю, учитывая его достижения в сборной и наши взаимоотношения.

Его ситуация печалит меня, и я всем сердцем надеюсь, что ее можно разрешить. Во всяком случае, я хочу в это верить".

Читай также: Погба намерен оспорить четырехлетний бан за допинг

"Есть факты и то, что показывают две взятые пробы. Наличие гормона не вызывает сомнений. Проблема есть, и Полю предстоит еще одна битва, чтобы защитить себя в CAS и убедить судей в том, что он не принимал запрещенные препараты сознательно", – сказал француз в интервью L’Équipe.

Напомним, Погба сдал положительную допинг-пробу в августе 2023 года и повторный тест на запрещенные вещества футболист также провалил.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: поль погба Дидье Дешам

Статьи по теме

Погба намерен оспорить четырехлетний бан за допинг Погба намерен оспорить четырехлетний бан за допинг
Марадона, Гей и Погба: Самые известные случаи дисквалификаций из-за допинга в спорте Марадона, Гей и Погба: Самые известные случаи дисквалификаций из-за допинга в спорте
Погба получил четырехлетнюю дисквалификацию за допинг Погба получил четырехлетнюю дисквалификацию за допинг
Пимента: Погба готов вернуться на поле хоть завтра Пимента: Погба готов вернуться на поле хоть завтра
Помочь журналистам

Видео

Гол Мудрика и победа Челси на последних минутах в обзоре матча Кубка Англии
Гол Мудрика и победа Челси на последних минутах в обзоре матча Кубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к топ-15, падение украинок
просмотров
Биатлон-2023/2024: женскую индивидуальную гонку с Холменколлене перенесли
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на три позиции, провал Крутых
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:59
Украина23:59
Шахтер должен около 7 миллионов евро Аяксу
Олимпийские виды23:36
"Время отстранить подонка": Гераскевич жестко высказался о предателе Украины
Игровые23:13
Женская сборная Украины удержала победу над Израилем в квалификации на Евро-2024
Теннис23:06
Ястремская проиграла россиянке на турнире в США
Украина22:54
КДК рассмотрит дело о не заявленном футболисте в матче Александрия - Шахтер
Шахматы22:44
Российский шахматист посетил оккупированную Авдеевку
Европа22:22
Холанд вместе с другом купят на двоих автомобиль за более 3 млн евро
Лига Европы22:15
Марсель получил штраф за поведение болельщиков в выездном матче с Шахтером
Европа21:50
Тренер сборной Франции отреагировал на дисквалификацию Погба
Украина21:50
Стало известно, за сколько Заря продала Русина в Чемпионшип
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK