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Погба намерен оспорить четырехлетний бан за допинг

Француз верит в свою невиновность.
Сегодня, 17:25
Поль Погба / Getty Images
Поль Погба / Getty Images

Хавбек Ювентуса Поль Погба прокомментировал решение о своей дисквалификации на четыре года.

"Сегодня мне сообщили о решении Национального антидопингового трибунала, и я считаю, что вердикт неверен. Я опечален, шокирован и убит горем из-за того, что у меня отняли все, чего я добился в своей профессиональной карьере.

Вся история прояснится, когда я освобожусь от юридических ограничений, но я никогда сознательно или преднамеренно не принимал никаких добавок, нарушающих антидопинговые правила".

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"Как профессиональный спортсмен, я бы никогда не стал делать что-либо для улучшения своих результатов с помощью запрещенных веществ. Я никогда не проявлял неуважения и не обманывал коллег-спортсменов и болельщиков ни одной из команд, в которых я выступал и против которых играл.

В связи с объявленным сегодня решением я подам апелляцию в Спортивный арбитражный суд", – написал француз в инстаграме.

Напомним, Погба сдал положительную допинг-пробу после матча против Удинезе в августе 2023 года. Повторный тест на запрещенные вещества футболист также провалил.

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