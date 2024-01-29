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Олимпийская чемпионка из россии дисквалифицирована из-за допинга

Девушка вернется к соревнования в конце 2025 года.
Сегодня, 16:44
камила валиева / Getty Images
камила валиева / Getty Images

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

Отстранение продлится до 25 декабря 2025, ведь пробу взяли 21 декабря 2021 во время выступления Валиевой на чемпионате России.

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В феврале 2022 года во время Олимпиады в Пекине девушка сдала положительный тест на допинг. У нее в организме обнаружили триметазидин.

Валиева на турнире выиграла золото в командном турнире, но награждение так и не состоялось из-за расследования. CAS лишил 17-летнюю спортсменку золотой медали своим решением. 

Камилу также лишили и золота чемпионата Европы, которое она получила в январе 2022 года.

Ранее сообщалось, что известный шахматный сайт ввел ограничения для россиянина, поддержавшего войну против Украины.

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