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Известный шахматный сайт ввел ограничения для россиянина, поддержавшего войну против Украины

Отныне никаких призовых турниров и никакой социальной активности на сайте для поклонника "русского мира".
Сегодня, 19:07
Денис Хисматуллин
Денис Хисматуллин

Один из самых популярных шахматных сайтов Chess.com ввел ограничения для Дениса Хисматуллина, который поддержал войну россии против Украины.

Хисматуллин, который вместе с другим фанатом "русского мира" Сергеем Карякиным посещал оккупированные территории с "гуманитарными миссиями", был наказан сайтом за поддержку войны лишением права участвовать в призовых турнирах и вести любую социальную активность.

Об этом Хисматуллин объявил в Telegram-канале Карякина.

"В первые дни года я неожиданно проснулся знаменитым. Всё дело в том, что сначала в англоязычный прессе, а затем и в нашей появилась новость о том, что польский гроссмейстер Ян‑Кшиштоф Дуда отказался подать мне руку в первом туре чемпионата мира по рапиду в Самарканде".

"В западной прессе этот поступок поляка вызвал шквал восхищений и негодование поведением Магнуса Карлсена, который в следующем туре пожал мне руку. Началось бурное обсуждение в соцсетях, где стали вскрываться факты того, что я совместно с Сергеем Карякиным неоднократно посещал зону "сво" с гуманитарными миссиями".

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"После этого самый популярный шахматный сайт Chess.com прислал электронное письмо, в котором уведомил меня, что отныне мне запрещается участие в призовых турнирах и любая социальная активность на их сайте".

Напомним, что несколькими днями ранее Ян‑Кшиштоф Дуда отказался пожимать руку Хисматуллину, так как тот поддерживает российское вторжение в Украину.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война война с россией

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