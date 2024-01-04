Известный шахматный сайт ввел ограничения для россиянина, поддержавшего войну против Украины
Один из самых популярных шахматных сайтов Chess.com ввел ограничения для Дениса Хисматуллина, который поддержал войну россии против Украины.
Хисматуллин, который вместе с другим фанатом "русского мира" Сергеем Карякиным посещал оккупированные территории с "гуманитарными миссиями", был наказан сайтом за поддержку войны лишением права участвовать в призовых турнирах и вести любую социальную активность.
Об этом Хисматуллин объявил в Telegram-канале Карякина.
"В первые дни года я неожиданно проснулся знаменитым. Всё дело в том, что сначала в англоязычный прессе, а затем и в нашей появилась новость о том, что польский гроссмейстер Ян‑Кшиштоф Дуда отказался подать мне руку в первом туре чемпионата мира по рапиду в Самарканде".
"В западной прессе этот поступок поляка вызвал шквал восхищений и негодование поведением Магнуса Карлсена, который в следующем туре пожал мне руку. Началось бурное обсуждение в соцсетях, где стали вскрываться факты того, что я совместно с Сергеем Карякиным неоднократно посещал зону "сво" с гуманитарными миссиями".
Читай также: 14-летний украинец стал самым молодым действующим гроссмейстером в мире
"После этого самый популярный шахматный сайт Chess.com прислал электронное письмо, в котором уведомил меня, что отныне мне запрещается участие в призовых турнирах и любая социальная активность на их сайте".
Напомним, что несколькими днями ранее Ян‑Кшиштоф Дуда отказался пожимать руку Хисматуллину, так как тот поддерживает российское вторжение в Украину.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!