14-летний украинец стал самым молодым действующим гроссмейстером в мире
Украинский шахматист Игорь Самуненков стал самым молодым действующим гроссмейстером в мире.
Решением ФИДЕ14-летнему Самуненкову было присвоено звание гроссмейстера.
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В 2023 году он выполнил норму на трех турнирах: чемпионате Европы-2023 в Словении, Vezerkepzo Summer GM 2023 в Венгрии и Polish Extraliga в Польше.
Самуненков опередил американца Абгиманью Мишру, который старше украинца на четыре месяца. В 2021 году Мишра установил рекорд, ставши самым молодым гроссмейстером в истории шахмат в возрасте 12 лет, 4 месяца и 25 дней.
Отметим, что Игорь - четвертый самый младший гроссмейстер в истории Украины.
Ранее сообщалось, что Карлсен стал пятикратным чемпионом мира по рапиду.
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