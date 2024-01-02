14-летний украинец стал самым молодым действующим гроссмейстером в мире

Украинский шахматист Игорь Самуненков стал самым молодым действующим гроссмейстером в мире.

Решением ФИДЕ14-летнему Самуненкову было присвоено звание гроссмейстера.

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В 2023 году он выполнил норму на трех турнирах: чемпионате Европы-2023 в Словении, Vezerkepzo Summer GM 2023 в Венгрии и Polish Extraliga в Польше.

Самуненков опередил американца Абгиманью Мишру, который старше украинца на четыре месяца. В 2021 году Мишра установил рекорд, ставши самым молодым гроссмейстером в истории шахмат в возрасте 12 лет, 4 месяца и 25 дней.

Отметим, что Игорь - четвертый самый младший гроссмейстер в истории Украины.

Ранее сообщалось, что Карлсен стал пятикратным чемпионом мира по рапиду.

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