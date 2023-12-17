Как Беланов выиграл Золотой Мяч, обойдя Линекера

Вспоминаем об одном из главных событий в истории украинского футбола.

Football.ua опубликовал еще одно видео на своем YouTube-канале, на этот раз о событиях 1986 года, когда украинец Игорь Беранов неожиданно стал обладателем Золотого мяча.

В видео рассказывается о ключевых моментах и даются ответы на два интересных вопроса: почему нельзя было проголосовать за Диего Марадону и что разозлило Гари Линекера.

Напомним, ранее Football.ua рассказывал о главных эпизодах в карьере Андрея Шевченко.

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