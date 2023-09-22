Как Андрей Шевченко стал легендой мирового футбола

Портал Football.ua решил вспомнить, как развивалась карьеры главной звезды украинского футбола Андрея Швеченко.

Воспитанник киевского Динамо покорил европейский футбол, выступая за Милан. В составе "россонери" Шевченко стал обладателем Золотого мяча, а также первым украинцем, кому покорилась Лига чемпионов.

После перехода в Челси карьера Андрея Николаевича пошла вниз, но к тому моменту форвард уже вписал свое имя в историю украинского футбола.

Предлагаем вам вместе с Football.ua вспомнить знаковые моменты карьеры легендарного украинского игрока.

Также напомним, что у нас на сайте есть расписание 8-го тура УПЛ.

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