Как Андрей Шевченко стал легендой мирового футбола
Вспоминаем главные моменты карьеры украинского форварда.
Портал Football.ua решил вспомнить, как развивалась карьеры главной звезды украинского футбола Андрея Швеченко.
Воспитанник киевского Динамо покорил европейский футбол, выступая за Милан. В составе "россонери" Шевченко стал обладателем Золотого мяча, а также первым украинцем, кому покорилась Лига чемпионов.
После перехода в Челси карьера Андрея Николаевича пошла вниз, но к тому моменту форвард уже вписал свое имя в историю украинского футбола.
Предлагаем вам вместе с Football.ua вспомнить знаковые моменты карьеры легендарного украинского игрока.
Также напомним, что у нас на сайте есть расписание 8-го тура УПЛ.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!