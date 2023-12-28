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Карлсен стал пятикратным чемпионом мира по рапиду

Норвежец защитил титул на ЧМ в Узбекистане.
Сегодня, 18:37
Магнус Карлсен / Getty Images
Магнус Карлсен / Getty Images

Магнус Карлсен защитил титул и стал пятикратным чемпионом мира по рапиду (быстрым шахматам).

26 декабря в Самарканде, Узбекистан, стартовал чемпионат мира по рапиду, который завершился 28 декабря победой Магнуса Карлсена.

В финальном поединке норвежец оформил ничью с представителем Индии Рамешбабою Прагнанандха, за счет чего заработал 10 очков и защитил титул.

Напомним, что ранее Карлсен выигрывал ЧМ по рапиджу в 2014, 2015, 2019 и 2022 годах.

Ранее также сообщалось, что чемпиона Китая по Сянци лишили титула.

 

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Магнус Карлсен

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