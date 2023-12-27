Китайца лишили титула чемпиона страны за испражнения в ванну

Кроме того, была опровергнута информация о махинациях с анальными шариками.

В рамках чемпионата Китая по Сянци (китайские шахматы), победу одержал 48-летний Янь Ченлун. Но уже через несколько дней у мужчины отобрали и титул, и призовые средства. Об этом сообщает ABC.

Китайская ассоциация Сянци (CXA) объявила в понедельник, что она лишит своего титула и конфискует денежный приз после того, как его поймали на "нарушении общественного порядка".

"Ян вместе с другими людьми употреблял алкоголь в своем гостиничном номере, а затем справлял большую нужду в ванну, совершив такое действие, которое нанесло ущерб имуществу отеля, нарушило общественный порядок и негативно повлияло на соревнования", - говорится в заявлении ассоциации.

Игрок был дисквалифицирован на один год.

Более того, в социальных сетях распространяется информация, что Ян выиграл чемпионат благодаря... анальным шарикам.

По слухам, Ченлун передавал сигналы ритмичными движениями (сжиманием и разжиманием) и получал ответ от компьютера. Тем не менее, подтверждения этому нет.

"Основываясь на нашем понимании ситуации, в настоящее время невозможно доказать, что Ян участвовал в жульничестве с помощью "анальных шариков", как предполагают в социальных сетях", - заявили в CXA.

Сумма призовых, которые потерял спортсмен, не разглашается, но она точно больше нескольких тысяч долларов.

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