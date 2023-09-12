Бывшая первая ракетка мира получила длительную дисквалификацию за допинг

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) на своем официальном сайте сообщило, что независимый трибунал дисквалифицировал румынскую теннисистку Симону Халеп сроком на четыре года за нарушение Теннисной антидопинговой программы (TADP).

Двукратной чемпионке Большого шлема были предъявлены обвинения в двух отдельных нарушениях TADP.

Первый из них касался неблагоприятного аналитического результата (AAF) на запрещенное вещество роксадустат на US Open в 2022 году, проведенного посредством регулярного анализа мочи во время соревнований.

Второе обвинение было связано с нарушениями в биологическом паспорте (АБП) Халеп.

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В понедельник, 11 сентября 2023 года трибунал подтвердил, что теннисистка совершила умышленное нарушение антидопинговых правил в соответствии со статьей 2 TADP.

Трибунал принял довод Халеп о том, что она приняла загрязненную добавку, но установил, что объем, который она приняла, не мог привести к концентрации роксадустата, обнаруженной в положительном образце.

Напомним, что Симона Халеп была временно отстранена от участия в соревнованиях с октября 2022 года. Трибунал засчитал это в счет периода дисквалификации. Таким образом, дисквалификация спортсменки продлится с 7 октября 2022 года по 6 октября 2026 года.

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