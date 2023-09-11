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Погба получил временную дисквалификацию за проваленный допинг-тест

Полузащитника сборной Франции настигли огромные проблемы, которые напрямую повлияют на его карьеру.
Сегодня, 20:59
Поль Погба / Getty Images
Поль Погба / Getty Images

В понедельник, 11 сентября, было объявлено, что хавбек Ювентуса Поль Погба провалил допинг-тест.

В его пробе был повышенный уровень тестостерона, что свидетельствует о том, что он принимал определенные препараты, которые, скорее всего, должны были помочь ему форсировать восстановление после травмы.

Как сообщает Фабрицио Романо, 30-летний француз уже получил предварительное наказание в виде временной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

По информации источника, данное решение было официально подтверждено заявлением Национального антидопингового трибунала Италии.

У Поля Погба есть всего три дня, чтобы запросить повторный анализ.

Напомним, что за сдачу положительного допинг-теста игрок получает двухлетнюю дисквалификацию.

Если же будет доказано, что футболист намеренно использовал допинг, срок дисквалификации может быть увеличен до четырех лет.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус поль погба Серия А

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