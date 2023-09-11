Погба сдал положительный допинг-тест

Полузащитник Ювентуса Поль Погба провалил допинг-пробу на тестостерон.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, 30-летний француз сдал допинг-тест после матча с Удинезе (3:0) в рамках первого тура Серии А. Футболист в той игре на поле не появлялся, просидев весь поединок на скамейке запасных.

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Погба теперь пропустит следующие матчи Ювентуса. У него будет три дня на то, чтобы запросит повторный анализ.

Если положительный результат подтвердится, Погба будет судить Национальный антидопинговый трибунал, если игрок не признается в использовании допинга.

Отметим, что дисквалификация в случаях положительной сдачи допинг-теста достигает двух лет. В случае доказанного намерения срок может увеличиться до четырех лет.

Ранее сообщалось, что звездный хавбек Ювентуса рассказал, что думал о завершении карьеры.

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