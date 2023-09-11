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Футбол

Звездный хавбек Ювентуса рассказал, что думал о завершении карьеры

Поль Погба заявил, что был готов отказаться от славы и денег, которые ему доступны.
Сегодня, 15:51
Поль Погба / Getty Images
Поль Погба / Getty Images

Полузащитник туринского Ювентуса Поль Погба дал телеканалу Al Jazeera откровенное интервью.

В нем Погба заявил, что думал о преждевременном завершении карьеры.

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"Я хочу заставить своих критиков забрать свои слова обратно и показать, что я не слаб. Они могут говорить обо мне плохо, но я никогда не сдамся. 

Деньги меняют людей. Они могут разрушить семью и даже привести к войне. Иногда, когда я был один, я думал: "Я больше не хочу иметь деньги, больше не хочу играть в футбол".

Я просто хочу быть рядом с нормальными людьми, чтобы они любили меня за то, кем я есть, а не за славу и деньги. Иногда это трудно", - заявил француз.

Отметим, что по сообщениям СМИ, у Поля в Ювентусе самая большая зарплата в клубе - 8 млн евро за сезон.

Накануне 30-летний хавбек снова получил травму, из-за которой выбыл на неопределенный срок. 

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