iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ювентус хочет продлить своего проблемного игрока

"Бьянконери" передумали продавать Погба.
Сегодня, 19:33
Поль Погба / Getty Images
Поль Погба / Getty Images

Ювентус собирается продлить контракт с Полем Погба, утверждает Calciomercato.

Текущий контракт француза с 8 млн евро в год заканчивается в 2025 году. Кроме того, у Поля все еще большие проблемы с травмами, игрок получил очередное повреждение в матче с Эмполи.

Однако "бьянконери" все равно не против продлить контракт Погба. Соглашение будет более длительным, однако измениться структура выплат.

Клуб хочет предложить Полю уменьшить его зарплату, однако все равно довести ее до 8 млн евро в год различными бонусами за эффективность.

Ранее, напомним, новичок Наполи рассказал, почему отказал Ливерпулю.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус поль погба

Статьи по теме

Погба снова получил травму Погба снова получил травму
Погба отказался от переезда в Саудовскую Аравию Погба отказался от переезда в Саудовскую Аравию
В сборной Нидерландов недовольны новичком Ливерпуля В сборной Нидерландов недовольны новичком Ливерпуля
Желто-синие цвета и партнер игрок сборной россии: куда перебрался Сергей Сидорчук Желто-синие цвета и партнер игрок сборной россии: куда перебрался Сергей Сидорчук
Помочь журналистам

Видео

Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка
Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала очки и приблизилась к Израилю
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Футбол20:00
Желто-синие цвета и партнер игрок сборной россии: куда перебрался Сергей Сидорчук
Другие19:54
Украина вышла в плей-офф ЧЕ по волейболу
Европа19:33
Ювентус хочет продлить своего проблемного игрока
Европа18:56
Санчо может больше никогда не сыграть за МЮ
Европа18:32
Спортивный директор Ромы: Я одержим Ренату Санчешем
Европа18:15
Сидорчук: Киев - это часть моей жизни. Теперь я вынужден говорить о нем в прошлом времени
Сборные18:07
Чемпионат мира по баскетболу-2023: Сербия - первый полуфиналист, США разгромили Италию
Футбол17:57
Полесье вскоре начнет конкурс на новую эмблему
Европа17:56
Вильярреал объявил об оставке тренера спустя четыре тура
Футбол17:41
Официально: Сидорчук ушел в бельгийский клуб
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK