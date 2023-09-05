Ювентус хочет продлить своего проблемного игрока

Ювентус собирается продлить контракт с Полем Погба, утверждает Calciomercato.

Текущий контракт француза с 8 млн евро в год заканчивается в 2025 году. Кроме того, у Поля все еще большие проблемы с травмами, игрок получил очередное повреждение в матче с Эмполи.

Однако "бьянконери" все равно не против продлить контракт Погба. Соглашение будет более длительным, однако измениться структура выплат.

Клуб хочет предложить Полю уменьшить его зарплату, однако все равно довести ее до 8 млн евро в год различными бонусами за эффективность.

Ранее, напомним, новичок Наполи рассказал, почему отказал Ливерпулю.

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