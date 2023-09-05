iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Новичок Наполи объяснил, почему отказался от перехода в Ливерпуль

Линдстрем не захотел конкурировать с Салахом и остальными.
Сегодня, 17:30
Йеспер Линдстрем / Getty Images
Йеспер Линдстрем / Getty Images

Йеспер Лидстрем объяснил, почему не решился переходить в Ливепуль.

Напомним, что датчанин провел отличный сезон в Айнтрахте и был куплен Наполи за 30 млн евро, хотя игроком интересовался Ливерпуль.

Однако Йеспер сам отказался от перехода в английский клуб, так как сомневался, что получит там достаточно игрового времени.

"В конце концов, интерес со стороны Ливерпуля был, но буду ли я получать игровое время? Было бы разумно перейти в Ливерпуль? Я болельщик Ливерпуля, это везде написано. Так что это может стать безумно крутым опытом. Но если я не буду играть, то с таким же успехом я могу сидеть и смотреть по телевизору, как они играют за другой клуб. Я уже в том возрасте, когда нужно играть в футбол", - приводит слова Линдстрема 90Min.

Отметим, что датчанину пришлось бы конкурировать за место в составе с Салахом, Жотой, Диасом и, может быть, даже Собослаи.

Также ранее свой переход объяснил и Серхио Рамос.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

Статьи по теме

Ливерпуль уверенно разобрался с Астон Виллой на Энфилде Ливерпуль уверенно разобрался с Астон Виллой на Энфилде
Ливерпуль усилится талантливым полузащитником Ливерпуль усилится талантливым полузащитником
Аль-Иттихад подготовил невероятную сумму на трансфер Салаха Аль-Иттихад подготовил невероятную сумму на трансфер Салаха
Битва Мак Аллистеров: игроки Юниона не сдерживали эмоций от результатов жеребьевки Лиги Европы Битва Мак Аллистеров: игроки Юниона не сдерживали эмоций от результатов жеребьевки Лиги Европы
Помочь журналистам

Видео

Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка
Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала очки и приблизилась к Израилю
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа18:32
Спортивный директор Ромы: Я одержим Ренату Санчешем
Европа18:15
Сидорчук: Киев - это часть моей жизни. Теперь я вынужден говорить о нем в прошлом времени
Сборные18:07
Чемпионат мира по баскетболу-2023: Сербия - первый полуфиналист, США разгромили Италию
Футбол17:57
Полесье вскоре начнет конкурс на новую эмблему
Европа17:56
Вильярреал объявил об оставке тренера спустя четыре тура
Футбол17:41
Официально: Сидорчук ушел в бельгийский клуб
Европа17:30
Новичок Наполи объяснил, почему отказался от перехода в Ливерпуль
Футбол17:19
Рамос: Я всегда руководствовался зовом сердца, а не деньгами
Европа16:58
Манчестер Юнайтед провел презентацию Амрабата
Сборные16:46
Игрок сборной Украины: Спортсмены должны напоминать всему миру, что у нас продолжается война
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK