Новичок Наполи объяснил, почему отказался от перехода в Ливерпуль
Йеспер Лидстрем объяснил, почему не решился переходить в Ливепуль.
Напомним, что датчанин провел отличный сезон в Айнтрахте и был куплен Наполи за 30 млн евро, хотя игроком интересовался Ливерпуль.
Однако Йеспер сам отказался от перехода в английский клуб, так как сомневался, что получит там достаточно игрового времени.
"В конце концов, интерес со стороны Ливерпуля был, но буду ли я получать игровое время? Было бы разумно перейти в Ливерпуль? Я болельщик Ливерпуля, это везде написано. Так что это может стать безумно крутым опытом. Но если я не буду играть, то с таким же успехом я могу сидеть и смотреть по телевизору, как они играют за другой клуб. Я уже в том возрасте, когда нужно играть в футбол", - приводит слова Линдстрема 90Min.
Отметим, что датчанину пришлось бы конкурировать за место в составе с Салахом, Жотой, Диасом и, может быть, даже Собослаи.
Также ранее свой переход объяснил и Серхио Рамос.
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