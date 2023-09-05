Новичок Наполи объяснил, почему отказался от перехода в Ливерпуль

Йеспер Лидстрем объяснил, почему не решился переходить в Ливепуль.

Напомним, что датчанин провел отличный сезон в Айнтрахте и был куплен Наполи за 30 млн евро, хотя игроком интересовался Ливерпуль.

Однако Йеспер сам отказался от перехода в английский клуб, так как сомневался, что получит там достаточно игрового времени.

"В конце концов, интерес со стороны Ливерпуля был, но буду ли я получать игровое время? Было бы разумно перейти в Ливерпуль? Я болельщик Ливерпуля, это везде написано. Так что это может стать безумно крутым опытом. Но если я не буду играть, то с таким же успехом я могу сидеть и смотреть по телевизору, как они играют за другой клуб. Я уже в том возрасте, когда нужно играть в футбол", - приводит слова Линдстрема 90Min.

Отметим, что датчанину пришлось бы конкурировать за место в составе с Салахом, Жотой, Диасом и, может быть, даже Собослаи.

Также ранее свой переход объяснил и Серхио Рамос.

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