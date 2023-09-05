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Рамос: Я всегда руководствовался зовом сердца, а не деньгами

Испанец высказался о переходе в Севилью.
Сегодня, 17:19
Серхио Рамос / Getty Images
Серхио Рамос / Getty Images

Испанский центрбэк Серхио Рамос высказался о своем переходе в Севилью.

По словам футболиста, принимая решение, он руководствовался зовом сердца.

"У меня была возможность продолжить работу в Париже в течение двух лет, но я ее не увидел. Мною всегда двигали эмоции и зов моего сердца. А не деньги. Именно поэтому я не уехал в Саудовскую Аравию или MLS. Вот почему я рисковал до 93-й минуты, чтобы подписать контракт с Севильей", - заявил Рамос.

Отметим, что Серхио является воспитанником андалусийцев и выступал за клуб c 2004 до 2005 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: севилья Серхио Рамос

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