Рамос: Я всегда руководствовался зовом сердца, а не деньгами

Испанский центрбэк Серхио Рамос высказался о своем переходе в Севилью.

По словам футболиста, принимая решение, он руководствовался зовом сердца.

"У меня была возможность продолжить работу в Париже в течение двух лет, но я ее не увидел. Мною всегда двигали эмоции и зов моего сердца. А не деньги. Именно поэтому я не уехал в Саудовскую Аравию или MLS. Вот почему я рисковал до 93-й минуты, чтобы подписать контракт с Севильей", - заявил Рамос.

Отметим, что Серхио является воспитанником андалусийцев и выступал за клуб c 2004 до 2005 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!