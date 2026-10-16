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Верхувен может встретиться на ринге с Уайлдером

Бой может состояться уже в этом году.
Сегодня, 13:55       Автор: Андрей Безуглый
Рико Верхувен / Getty Images
Рико Верхувен / Getty Images

Нидерландский кикбоксер Рико Верхувен заявил, что ему предложили бой против Деонтея Уайлдера.

Напомним, что американец пытался организовать бой против Александра Усика, так же среди возможным соперников называли Джея Опетаю и Криса Биллама-Смита.

Но в итоге о вероятной встрече с Уайлдером объявил Верхувен. По его словам, ему предложили встретиться с британцем в андеркарде Джошуа - Фьюри в Кардиффе.

Могу сказать только то, что мне предложили этот бой. Мне предложили Деонтея Уайлдера. Я согласился... Детали ещё предстоит обсудить. Но для этого я жду ответа. Так что, если с другой стороны прозвучит "да", бой состоится

Кроме того нидерландец признался, что планирует продолжать боксерскую карьеру и встретиться наконец с Энтони Джошуа.

Ранее также были названы потенциальные соперники Александра Усика.

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