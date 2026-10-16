Чемпион мира Формулы-1 Нико Росберг сравнил Андреа Кими Антонелли с Михаэлем Шумахером.

Напомним, что сейчас пилот Мерседес возглавляет личный зачет и близок к своему первому титулу.

Росберг заявил, что в текущем сезоне итальянец демонстрирует уровень, какой когда-то показывал Михаэль Шумахер.

Кими единственный, кто неизменно держится в лидерах. Все остальные так или иначе допускают ошибки, чередуя очень быстрые гонки с довольно медленными. Антонелли же, напротив, всегда на высоте – а значит, он в полной мере заслужил этот титул, и никто уже не сможет у него это отнять.

Хотя понятно, что лучшим гонщиком Формулы-1 из тех, кто продолжает выступать в гонках, остается Макс Ферстаппен