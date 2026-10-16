"Уровень Михаэля Шумахера": Росберг расхвалил текущего лидера зачета
Чемпион мира Формулы-1 Нико Росберг сравнил Андреа Кими Антонелли с Михаэлем Шумахером.
Напомним, что сейчас пилот Мерседес возглавляет личный зачет и близок к своему первому титулу.
Росберг заявил, что в текущем сезоне итальянец демонстрирует уровень, какой когда-то показывал Михаэль Шумахер.
Я знал, что Антонелли очень, очень быстр – мы знакомы еще со времен его выступлений в картинге. Однако после прошлого сезона, в котором Кими пришлось очень тяжело, никто и подумать не мог, что в этом году он начнет демонстрировать столь блестящие выступления. Это уровень мирового класса – уровень Михаэля Шумахера.
Кими единственный, кто неизменно держится в лидерах. Все остальные так или иначе допускают ошибки, чередуя очень быстрые гонки с довольно медленными. Антонелли же, напротив, всегда на высоте – а значит, он в полной мере заслужил этот титул, и никто уже не сможет у него это отнять.
Хотя понятно, что лучшим гонщиком Формулы-1 из тех, кто продолжает выступать в гонках, остается Макс Ферстаппен
Ранее также сообщалось, что талант Феррари получил место в Формуле-1.
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