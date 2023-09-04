Погба снова получил травму

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри заявил, что полузащитник Поль Погба травмировался в матче против Эмполи.

"Мы пока ничего не знаем. У него возникли неприятные ощущения в области задней части бедра, посмотрим, что покажет обследование".

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"Он вышел и демонстрировал высокий уровень на протяжении получаса", – сказал итальянец в интервью Sky Sport Italia.

Напомним, француз вышел на поле на 62-й минуте игры третьего тура Серии А, а после матча сразу ушел в раздевалку, медленно передвигаясь.

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