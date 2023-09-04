iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Погба снова получил травму

Француз выбыл на неопределенный срок.
Сегодня, 09:24
Поль Погба / Getty Images
Поль Погба / Getty Images

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри заявил, что полузащитник Поль Погба травмировался в матче против Эмполи.

"Мы пока ничего не знаем. У него возникли неприятные ощущения в области задней части бедра, посмотрим, что покажет обследование".

Читай также: Легенда Ювентуса подписал контракт с немецким клубом

"Он вышел и демонстрировал высокий уровень на протяжении получаса", – сказал итальянец в интервью Sky Sport Italia.

Напомним, француз вышел на поле на 62-й минуте игры третьего тура Серии А, а после матча сразу ушел в раздевалку, медленно передвигаясь.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус поль погба

Статьи по теме

Погба отказался от переезда в Саудовскую Аравию Погба отказался от переезда в Саудовскую Аравию
Мората может снова вернуться в Ювентус Мората может снова вернуться в Ювентус
Ювентус представил третий комплект формы угольного цвета Ювентус представил третий комплект формы угольного цвета
Месси не разочаровал ЛеБрона, Теда Лассо и принца Гарри, разгромив чемпиона МЛС Месси не разочаровал ЛеБрона, Теда Лассо и принца Гарри, разгромив чемпиона МЛС
Помочь журналистам

Видео

Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка
Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала очки и приблизилась к Израилю
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа09:24
Погба снова получил травму
Другие страны09:15
Месси не разочаровал ЛеБрона, Теда Лассо и принца Гарри, разгромив чемпиона МЛС
Бокс08:38
Легендарный Рой Джонс выступил против боя Усик - Фьюри
Украина08:15
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
Другие страны08:00
Дубль ассистов Месси: Интер Майами уверенно обыграл действующего чемпиона МЛС
Бокс07:43
"Легкий бой": Санчес назвал фаворита поединка Фьюри - Усик
Европа07:22
Осасуна - Барселона 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
НБА07:20
Михайлюк в Бостоне: чем украинец поможет "кельтам"?
Европа01:00
"Слишком долго был козлом отпущения": Санчо выступил с критикой в адрес слов тен Хага
Украина00:42
УПЛ: Днепр-1 потерял очки в матче с ЛНЗ, Кривбасс разгромил Колос, Рух и Металлист 1925 сыграли вничью
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK