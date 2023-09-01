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Легенда Ювентуса подписал контракт с немецким клубом

Бонуччи присоединился к Униону.
Сегодня, 12:36
Леонардо Бонуччи / fc-union-berlin.de
Леонардо Бонуччи / fc-union-berlin.de

Берлинский Унион объявил о подписании контракта с Леонардо Бонуччи.

Напомним, многолетний капитан "бьянконери" потерял место в старте и оказался не нужен команде. На него претендовали Лацио и Унион.

Леонардо выбрал немецкий клуб, с которым и подписал контракт. Униону опытный защитник обошелся всего в полтора млн евро.

"Мы подписываем Леонардо - игрока с большим опытом. Он доказывал свои качества на протяжении многих лет как на национальном, так и на международном уровне. Мы убеждены, что благодаря своему менталитету и гибкости он расширит наши возможности в защите и  поднимет уровень", - заявил спортивный директор клуба Оливер Рунерт.

Напомним, что ранее Унион узнал своих соперников в групповом этапе ЛЧ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Леонардо Бонуччи Унион Берлин

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