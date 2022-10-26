Лига чемпионов: группы
В рамках группового раунда Лиги чемпионов сезона-2022/23 принимают участие 32 коллектива, среди которых также и представитель Украины донецкий Шахтер.
Каждая команда сыграет по два матча с каждым из соперников, двое лучших выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов, а третьи место отправятся в 1/16 финала Лиги Европы. Последняя команда каждого квартета вылетает.
Легенда:
- (К) - квалифицировались в плей-офф;
- (Х) - квалифицировались в плей-офф ЛЕ, но сохраняют шанс на плей-офф ЛЧ;
- (ЛЕ) - квалифицировались в плей-офф Лигу Европы;
- (Y) - потеряли шансы на плей-офф ЛЧ, но могут попасть в плей-офф ЛЕ;
- (В) - вылетают из еврокубков;
Группа А
- Наполи (К) - 12
- Ливерпуль (Х) - 9
- Аякс - 3
- Рейнджерс (Y) - 0
5-й тур, 26 октября
22:00, Наполи - Рейнджерс
22:00, Аякс - Ливерпуль
Группа B
- Брюгге (К) - 10
- Порту (Х) - 6
- Атлетико - 4
- Байер - 3
5-й тур, 26 октября
19:45, Брюгге - Порту
22:00, Атлетико - Байер
Группа C
- Бавария (К) - 12
- Интер (Х) - 7
- Барселона - 4
- Виктория (Y) - 0
5-й тур, 26 октября
19:45, Интер - Виктория
22:00, Барселона - Бавария
Группа D
- Тоттенхэм - 7
- Марсель - 6
- Спортинг - 6
- Айнтрахт - 4
5-й тур, 26 октября
22:00, Тоттенхэм - Спортинг
22:00, Айнтрахт - Марсель
Группа E
- Челси (К) - 10
- Милан (Х) - 7
- Зальцбург - 6
- Динамо З (Y) - 4
6-й тур, 2 ноября
22:00, Челси - Динамо З
22:00, Милан - Зальцбург
Группа F
- Реал (К) - 10
- Лейпциг (Х) - 9
- Шахтер (Х) - 6
- Селтик - 2
6-й тур, 2 ноября
19:45, Реал М - Селтик
19:45, Шахтер - Лейпциг
Группа G
- Манчестер Сити (К) - 11
- Боруссия Дортмунд (К) - 8
- Севилья (ЛЕ) - 4
- Копенгаген (Y) - 0
6-й тур, 2 ноября
22:00, Копенгаген - Боруссия Д
22:00, Ман Сити - Севилья
Группа H
- ПСЖ (К) - 7
- Бенфика (К) - 6
- Ювентус (Y) - 6
- Маккаби Хайфа (Y) - 4
6-й тур, 2 ноября
22:00, Ювентус - ПСЖ
22:00, Маккаби Х - Бенфика