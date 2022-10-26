Лига чемпионов: группы

Составы групп Лиги чемпионов-2022/23 и время матчей.

В рамках группового раунда Лиги чемпионов сезона-2022/23 принимают участие 32 коллектива, среди которых также и представитель Украины донецкий Шахтер.

Каждая команда сыграет по два матча с каждым из соперников, двое лучших выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов, а третьи место отправятся в 1/16 финала Лиги Европы. Последняя команда каждого квартета вылетает.

Легенда:

(К) - квалифицировались в плей-офф;

(Х) - квалифицировались в плей-офф ЛЕ, но сохраняют шанс на плей-офф ЛЧ;

(ЛЕ) - квалифицировались в плей-офф Лигу Европы;

(Y) - потеряли шансы на плей-офф ЛЧ, но могут попасть в плей-офф ЛЕ;

(В) - вылетают из еврокубков;

Группа А

Наполи (К) - 12 Ливерпуль (Х) - 9 Аякс - 3 Рейнджерс (Y) - 0

5-й тур, 26 октября

22:00, Наполи - Рейнджерс

22:00, Аякс - Ливерпуль

Группа B

Брюгге (К) - 10 Порту (Х) - 6 Атлетико - 4 Байер - 3

5-й тур, 26 октября

19:45, Брюгге - Порту

22:00, Атлетико - Байер

Группа C

Бавария (К) - 12 Интер (Х) - 7 Барселона - 4 Виктория (Y) - 0

5-й тур, 26 октября

19:45, Интер - Виктория

22:00, Барселона - Бавария

Группа D

Тоттенхэм - 7 Марсель - 6 Спортинг - 6 Айнтрахт - 4

5-й тур, 26 октября

22:00, Тоттенхэм - Спортинг

22:00, Айнтрахт - Марсель

Группа E

Челси (К) - 10 Милан (Х) - 7 Зальцбург - 6 Динамо З (Y) - 4

6-й тур, 2 ноября

22:00, Челси - Динамо З

22:00, Милан - Зальцбург

Группа F

Реал (К) - 10 Лейпциг (Х) - 9 Шахтер (Х) - 6 Селтик - 2

6-й тур, 2 ноября

19:45, Реал М - Селтик

19:45, Шахтер - Лейпциг

Группа G

Манчестер Сити (К) - 11 Боруссия Дортмунд (К) - 8 Севилья (ЛЕ) - 4 Копенгаген (Y) - 0

6-й тур, 2 ноября

22:00, Копенгаген - Боруссия Д

22:00, Ман Сити - Севилья

Группа H

ПСЖ (К) - 7 Бенфика (К) - 6 Ювентус (Y) - 6 Маккаби Хайфа (Y) - 4

6-й тур, 2 ноября

22:00, Ювентус - ПСЖ

22:00, Маккаби Х - Бенфика