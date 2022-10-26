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Лига чемпионов: группы

Составы групп Лиги чемпионов-2022/23 и время матчей.
Сегодня, 15:33
Бензема и Сикан / Getty Images
Бензема и Сикан / Getty Images
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В рамках группового раунда Лиги чемпионов сезона-2022/23 принимают участие 32 коллектива, среди которых также и представитель Украины донецкий Шахтер.

Каждая команда сыграет по два матча с каждым из соперников, двое лучших выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов, а третьи место отправятся в 1/16 финала Лиги Европы. Последняя команда каждого квартета вылетает.

Легенда:

  • (К) - квалифицировались в плей-офф;
  • (Х) - квалифицировались в плей-офф ЛЕ, но сохраняют шанс на плей-офф ЛЧ;
  • (ЛЕ) - квалифицировались в плей-офф Лигу Европы;
  • (Y) - потеряли шансы на плей-офф ЛЧ, но могут попасть в плей-офф ЛЕ;
  • (В) - вылетают из еврокубков;

Группа А

  1. Наполи (К) - 12 
  2. Ливерпуль (Х) - 9
  3. Аякс - 3
  4. Рейнджерс (Y) - 0

5-й тур, 26 октября
22:00, Наполи - Рейнджерс
22:00, Аякс - Ливерпуль

Группа B

  1. Брюгге (К) - 10
  2. Порту (Х) - 6
  3. Атлетико - 4
  4. Байер - 3

5-й тур, 26 октября
19:45, Брюгге - Порту
22:00, Атлетико - Байер

Группа C

  1. Бавария (К) - 12
  2. Интер (Х) - 7
  3. Барселона - 4
  4. Виктория (Y) - 0

5-й тур, 26 октября
19:45, Интер - Виктория
22:00, Барселона - Бавария

Группа D

  1. Тоттенхэм - 7
  2. Марсель - 6
  3. Спортинг - 6
  4. Айнтрахт - 4

5-й тур, 26 октября
22:00, Тоттенхэм - Спортинг
22:00, Айнтрахт - Марсель

Группа E

  1. Челси (К) - 10 
  2. Милан (Х) - 7
  3. Зальцбург - 6
  4. Динамо З (Y) - 4

6-й тур, 2 ноября
22:00, Челси - Динамо З
22:00, Милан - Зальцбург

Группа F

  1. Реал (К) - 10
  2. Лейпциг (Х) - 9
  3. Шахтер (Х) - 6
  4. Селтик - 2

6-й тур, 2 ноября
19:45, Реал М - Селтик
19:45, Шахтер - Лейпциг

Группа G

  1. Манчестер Сити (К) - 11
  2. Боруссия Дортмунд (К) - 8
  3. Севилья (ЛЕ) - 4
  4. Копенгаген (Y) - 0

6-й тур, 2 ноября
22:00, Копенгаген - Боруссия Д
22:00, Ман Сити - Севилья

Группа H

  1. ПСЖ (К) - 7
  2. Бенфика (К) - 6
  3. Ювентус (Y) - 6
  4. Маккаби Хайфа (Y) - 4

6-й тур, 2 ноября
22:00, Ювентус - ПСЖ
22:00, Маккаби Х - Бенфика

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