Русский Українська
Защитник Ювентуса снова получил травму колена. Потребуется операция

Бремер выбыл более чем на месяц.
Сегодня, 13:48       Автор: Валентина Чорноштан
Бремер / Getty Images
Бремер / Getty Images

Центральный защитник Ювентуса Глейсон Бремер получил травму мениска и пропустит около месяца. Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Отмечается, что в прошлом сезоне Бремер пропустил большую часть матчей из-за разрыва передней крестообразной связки колена.

Теперь у того же колена диагностирован разрыв медиального мениска.

Добавим, что в текущем сезоне бразилец принял участие лишь в четырёх матчах чемпионата Италии, в которых отметился двумя голевыми передачами. В Лиге чемпионов Бремер сыграл один матч.

Контракт 28-летнего защитника с Ювентусом рассчитан до 2029 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус бремер

