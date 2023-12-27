Ювентус продлил контракт с ключевым защитником

Бремер остается в клубе до 2027 года.

Ювентус объявил о продлении контракта с Бремером.

Бразильский защитник, который после перехода из Торино сразу стал основным в команде Аллегри, продлил соглашение до 2027 года.

В текущем сезоне бразилец провел 17 матчей, в которых отличился одним голом. Трансфермаркт оценивает 28-летнего защитника в 50 млн евро.

Бремер - гигант в центре обороны, кошмар для соперников и постоянный символ безопасности для своих товарищей по команде. Уверенный в ситуациях один на один, он обладает внушительными способностями бороться на втором этаже, которые также проявляются в зоне соперника, где он забил шесть голов в составе "бьянконери". Он никогда не сдается, и это качество, которое в первую очередь проявилось в том, что он заинтересовал Юве", - говорится на официальном сайте.

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