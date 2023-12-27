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Довбик получил новое прозвище от испанских СМИ

Украинца сравнивают с персонажем Marvel.
Сегодня, 19:55
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Невероятный перфоманс Артема Довбика в этом сезоне продолжает восхищать поклонников испанского футбола.

Издание Vavel сравнило украинского форварда с персонажем вселенной Marvel Баки Барнсом, Зимним солдатом.

По словам издания, Артем, как и Зимний солдат хладнокровен и смертоносен, особенно у ворот соперника, что видно в его статистике - 12 голов и 6 ассистов.

Несмотря на то, что Довбик создает впечатление грубого и медленного нападающего, на деле он очень быстр и ловок, а также прекрасно участвует в комбинациях своей команды.

Кроме того украинец идеально вписался в систему Мичела, которая подходит его сильным сторонам. Все это делает Артема одним из самых опасных нападающих на сегодняшний день.

Ранее также новичок Барселоны прокомментировал свой переезд в Испанию.

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