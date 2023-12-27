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Юный бразильский талант прокомментировал свой переход в Барселону

Роке счастлив оказаться в стане каталонцев.
Сегодня, 16:53
Витор Роке / fcbarcelona.com
Витор Роке / fcbarcelona.com

Новичок Барселоны Витор Роке высказался о переходе в новый клуб.

"Спасибо большое. Я очень счастлив из-за всего, что произошло в моей жизни".

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"Сбылась моя мечта. Теперь я постараюсь учиться у каждого игрока команды, наслаждаться и забивать голы за Барселону", – сказал бразилец в интервью клубному сайту.

Напомним, контракт Роке с Барселоной рассчитан до конца июня 2031 года, а сумма отступных составляет в 500 миллионов евро. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Витор Роке

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