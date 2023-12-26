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Барселона намерена вернуть в клуб своего воспитанника

Чади Риад снова станет игроком "блаугранас" по завершению этого сезона.
Сегодня, 13:28
Чади Риад / Getty Images
Чади Риад / Getty Images

Каталонская Барселона намерена вернуть воспитанника своей академии.

Как сообщает издание Sport, "сине-гранатовые" планируют дать второй шанс Чади Риаду из Бетиса.

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Источник отмечает, что по завершению сезона "бетикос" выкупят центрального защитника, который сейчас выступает за них в аренде, однако, затем Барса активирует опцию обратного выкупа.

Также "зелено-белые" получат возможность получить 50% прибыли от следующей продажи, если Риад в последствии уйдет из Барселоны.

В текущем сезоне Чади провел 15 матчей во всех турнирах, не забив ни одного мяча.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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