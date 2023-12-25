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Довбик заинтересовал Атлетико и Барселону

Европейские гранды постараются подписать украинца летом 2024 года.
Сегодня, 20:56
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Нападающий сборной Украины и Жироны и Артем Довбик вскоре может перебратсья в топ-клуб Европы.

Как сообщает журналист Экрем Конур, в услугах украинца заинтересованы каталонская Барселона и мадридский Атлетико.

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Клубы готовы вступить переговоры по Довбику летом следующего года, ведь в текущем сезоне форвард был заигран уже за две команды.

В текущем сезоне Артем провел 20 матчей за Жирону, в которых забил 12 голов и сделал шесть голевых передач.

Действующий контракт Довбика с испанским клубом действует до 30 июня 2028 года.

Ранее сообщалось, что Довбик и Цыганков подорожали в цене по версии Transfermarkt.

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