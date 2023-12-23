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Игрок сборной Украины попал в сферу интересов Жироны

Директор спортивного клуба назвал условие для других клубов.
Сегодня, 12:37
Александр Пихаленок / УАФ
Александр Пихаленок / УАФ

Коммерческий директор днепрян Вячеслав Фридман рассказал о возможных уходах лидеров команды.

По словам функционера, Пихаленок и Гуцуляк могут покинуть клуб, если по ним поступят хорошие предложения.

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"Пихаленку – 26 лет, и у него есть желание поиграть за рубежом. У нас с ним действующий контракт – еще полтора года. Если летом поступит по нему хорошее предложение, мы его отпустим. Пожмем Александру руку и скажем спасибо, как это было в случае с Довбиком – честно. Пихаленок, как и Довбик, порядочный, ответственный парень. Это касается и Гуцуляка, и Сватка.

В последние месяцы мы видели как и Пихаленок, и Гуцуляк заметно прибавили, по сравнению с началом сезона. Сегодня это лидеры нашей команды. Если будут хорошие предложения, конечно же, мы их будем отпускать.

На уровне слухов есть информация, что якобы Жирона к нему присматривается. Но трансферное окно сейчас только открылось, поэтому увидим", - приводит слова директора Український футбол.

Ранее сообщалось, что претендент на чемпионство УПЛ получил трансферный бан.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Днепр-1 Александр Пихаленок

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