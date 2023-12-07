Рецидив: футболист Днепра-1 сломал ногу на тренировке

Полузащитник Днепра-1 Алексей Гуцуляк подтвердил, что его одноклубник Богдан Леднев травмировался.

По словам игрока, Леднев сломал ногу во время тренировке.

"К сожалению, это правда. Он сломал ногу на тренировке.

Всегда это очень неприятно, поэтому команда расстроилась. Жаль Бодю, ведь он начал набирать форму. У него уже была похожая проблема, поэтому фактически произошел рецидив", - приводит слова Гуцуляка УПЛ ТБ.

Напомним, летом текущего года Днепр-1 купил Леднева у Динамо за 500 тысяч евро. За это время он провел 20 игр, в которых забил четыре гола.

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