Ключевой игрок Днепра-1 выбыл на три-четыре месяца

Полузащитник Днепра-1 Богдан Леднев выбыл на длительный срок.

Как сообщает ТаТоТаке, левый вингер команды получил травму на тренировке, состоявшейся во вторник, 5 декабря.

Повреждение было получено в жестком стыке и расценивается как тяжелое.

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По предварительному обследованию у него выявлен перелом малой берцовой кости. Срок возвращения Леднева – март-апрель. Богдан перенесет операцию, которая пройдет в Германии.

Напомним, летом текущего года Днепр-1 купил Леднева у Динамо за 500 тысяч евро. За это время он провел 20 игр, в которых забил четыре гола.

Ранее сообщалось, что бывший вингер сборной Украины забил юбилейный гол в УПЛ.

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