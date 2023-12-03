iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Экс-вингер сборной Украины забил юбилейный гол в УПЛ

Денис Олейник отметился 40-ым голом в рамках чемпионатов Украины.
Сегодня, 23:28
Денис Олейник / upl.ua
Денис Олейник / upl.ua

В 16-ом туре чемпионата Украины ЛНЗ довольно неожиданно переиграл Черноморец.

Один из голов за новичка УПЛ забил 36-летний вингер Денис Олейник. Футболист поставил точку в матче, отличившись на 90+4 минуте.

Как сообщает пресс-служба УПЛ, для Олейника этот гол стал 40-ым во всех чемпионатах Украины. Ранее он забивал в составе 6 разных клубов.

На счету игрока голы в составе Нефтянника-Укрнефть (1 гол), Динамо Киев (1), Ворсклу (2), Арсенал Киев (5), Днепр (9) и Металлист (21).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Интер на выезде разгромно победил Наполи Интер на выезде разгромно победил Наполи
"Были истории интереснее": Постекоглу прокомментировал спорное решение арбитра в матче с Ман Сити "Были истории интереснее": Постекоглу прокомментировал спорное решение арбитра в матче с Ман Сити
Борнмут номинировал Забарного на игрока матча Борнмут номинировал Забарного на игрока матча
Галатасарай хочет избавиться от Тете, чтобы не выплачивать компенсацию Шахтеру Галатасарай хочет избавиться от Тете, чтобы не выплачивать компенсацию Шахтеру
Помочь журналистам

Видео

Днепр-1 - Ворскла 1:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Днепр-1 - Ворскла 1:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль опустилась на 14 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на своем месте, хоть и приблизилась к сербам
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Украина23:28
Экс-вингер сборной Украины забил юбилейный гол в УПЛ
Европа22:59
"Были истории интереснее": Постекоглу прокомментировал спорное решение арбитра в матче с Ман Сити
Европа22:55
Борнмут номинировал Забарного на игрока матча
Европа22:32
Галатасарай хочет избавиться от Тете, чтобы не выплачивать компенсацию Шахтеру
Европа22:25
Клопп повторил достижение Фергюсона
Биатлон22:19
Пидручный - о сборной Украины: Думаю, ребята будут разгоняться
Европа21:53
Нападающий Ювентуса прокомментировал свое будущее
Европа21:43
Гвардиола отказался комментировать спорный момент в матче с Тоттенхэмом, уколов при этом Артету
Европа21:28
Нападающий Сити в соцсетях отреагировал на спорное решение судьи в матче с Тоттенхэмом
Европа21:19
"Хороший опыт": Сон прокомментировал свое антидостижение в матче против Ман Сити
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK