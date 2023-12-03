Экс-вингер сборной Украины забил юбилейный гол в УПЛ

В 16-ом туре чемпионата Украины ЛНЗ довольно неожиданно переиграл Черноморец.

Один из голов за новичка УПЛ забил 36-летний вингер Денис Олейник. Футболист поставил точку в матче, отличившись на 90+4 минуте.

Как сообщает пресс-служба УПЛ, для Олейника этот гол стал 40-ым во всех чемпионатах Украины. Ранее он забивал в составе 6 разных клубов.

На счету игрока голы в составе Нефтянника-Укрнефть (1 гол), Динамо Киев (1), Ворсклу (2), Арсенал Киев (5), Днепр (9) и Металлист (21).

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